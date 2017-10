6e à Mexico, entre les deux Force India, Lance Stroll a bénéficié d’un arrêt quasi-gratuit avec la voiture de sécurité virtuelle, qui lui permis de se maintenir devant Sergio Perez. Cela n’enlève rien néanmoins à sa performance d’aujourd’hui au Mexique. Le Canadian a permis à Williams d’inscrire 8 points très importants, puisque Renault et Toro Rosso n’ont dans le même temps pas été capables de rentrer dans le top 10.

« C’était une course que j’avais vraiment sous contrôle. J’ai pris un très bon départ mais ensuite j’ai perdu quelques places puisque j’étais à l’extérieur. Il y a eu quelques problèmes techniques et quelques crashs devant donc j’ai pu gagner quelques positions. Nous avons eu de bonnes idées tout le long, notre course a été bonne et j’ai pu la mener sans encombres. Mon premier relais a été formidable, le deuxième aussi et à la fin, je n’étais pas assez proche d’Esteban Ocon pour rentrer dans la zone DRS. J’ai pu vraiment gérer les pneus et la voiture était très bien équilibrée, donc un grand merci à l’équipe. C’était une journée formidable, c’est un résultat génial et c’est un superbe cadeau d’anniversaire [Lance Stroll fête ses 19 ans]. Un grand bravo à Lewis, il est le roi de la F1, aucun doute là-dessus. C’est incroyable de voir ce qu’il a accompli, c’est vraiment une grande source d’inspiration pour les jeunes pilotes comme moi. »

On a surtout vu Felipe Massa aujourd’hui quand il a croisé le fer contre en piste, contre Sebastian Vettel notamment. Mais le Brésilien a passé la plupart de la course hors des points. Victime de la remontée de Lewis Hamilton, il finit 11e. Son dimanche a basculé au départ…

« Je suis vraiment déçu. C’était dommage de s’arrêter si tôt avec cette crevaison au début de la course. La voiture était bonne, compétitive et je suis sûr que la situation aurait été complètement différente sans cette crevaison. C’est ainsi. Je suis heureux pour l’équipe parce que nous avons marqué plus de points que Renault, et il ne reste que deux courses. Mais c’est vraiment dommage de voir que j’ai été une fois encore malchanceux. »

Paddy Lowe précise que le pilote brésilien a souffert d’une « crevaison lente après un contact mineur au premier virage ». Felipe Massa ne s’est plus arrêté ensuite, ce qui a compromis son rythme pour le reste de la course.

Williams a désormais 23 points d’avance sur Renault au classement des constructeurs. Reste à clarifier le cas Felipe Massa avant son Grand Prix national à Interlagos…