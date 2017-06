Lance Stroll a poursuivi sur la lancée de son week-end canadien à Bakou en réussissant, pour la première fois, à devancer Felipe Massa sur la grille. Le jeune pilote Williams a signé le 8e temps, juste devant son coéquipier. Il est évidemment aux anges et peut espérer finir une deuxième fois dans les points demain.

« C’est un week-end formidable pour nous. Dès les EL1, je me suis immédiatement senti en confiance avec la piste et l’équilibre de la voiture. Il m’a simplement manqué un peu de temps en Q3 par rapport à la Q2, vu que la température de piste baissait. Avec simplement un tour rapide en fin de Q3, je n’ai pas eu la sensation de faire fonctionner parfaitement les pneus. »

« Ce week-end, nous sommes arrivés avec les réglages d’il y a quelques courses, ceux de Shanghai et de Bahreïn, où nous semblions plus compétitifs. Nous nous en étions un peu éloignés pour voir si j’appréciais quelque chose de différent. Et maintenant, nous sommes revenus à ces premiers réglages. Et je me sens de plus en plus confiant et à l’aise. »

« Nous avons seulement disputé huit courses et c’est un projet sur le long terme avec Williams, je l’espère. Aujourd’hui, je simplement heureux du résultat. Bien sûr, la course est demain, c’est demain que nous devons marquer des points. Mais je suis très heureux. »

Felipe Massa a semblé au bord de la correctionnelle plusieurs fois en piste ce samedi. Le Brésilien a au moins assuré le coup avec une place en Q3, mais il admet volontiers sa déception.

« Ce n’était pas une qualification formidable pour moi. Nous avons souffert pour faire fonctionner les pneus. Je n’ai pas cessé de bloquer les pneus avant et j’ai souffert dans les virages. En pneus usés, la voiture me convenait mieux. Le drapeau rouge ne nous a pas aidés non plus, donc mes qualifications n’étaient pas géniales. »

« Je suis très heureux pour Lance, il a fait du bon travail. C’était un bon combat aujourd’hui et Lance a réussi à mieux gérer les pneus que moi. Maintenant, nous devons nous concentrer pour tout mettre ensemble pour la course demain. J’ai vraiment hâte. Le résultat peut être meilleur que celui d’aujourd’hui. »