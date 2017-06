Lance Stroll, deux semaines après avoir inscrit ses premiers points en F1 au Canada, est visiblement en confiance. Le Canadien a signé le 6e temps des EL2 à Bakou, devant son coéquipier Felipe Massa – une fois n’est pas coutume. La Williams est à la bataille avec Force India ou Toro Rosso pour une place en Q3.

Le jeune pilote Williams apprécie visiblement ce tracé azéri qu’il a découvert ce vendredi.

« C’était bien amusant, je prends du plaisir sur le circuit. La voiture fonctionnait bien et nous n’avons pas eu de problème, ce qui est formidable. J’ai senti que l’équilibre était bon et maintenant nous devons simplement réfléchir dans la soirée, pour nous améliorer sur des petits détails, et continuer à pousser demain. Je pense que c’est vraiment positif de voir que nous n’avons pas eu de problème. Rien ne nous a perturbés dans notre programme. Ce qui était vraiment important pour moi, sur ce genre de circuit, c’était de gagner en confiance, à chaque tour, sur chaque relais. Aujourd’hui, c’est exactement ce que j’ai fait. On aurait pu mieux faire, puisque c’était toujours mon premier jour, ma première fois ici. Nous pourrions nous améliorer pour les qualifications, mais l’un dans l’autre, je dois dire que c’était un jour très positif, à bien des égards. »

Felipe Massa s’est classé 11e cet après-midi, à une demi-seconde de son coéquipier (mais il n’a pas pu exploiter pleinement ses supertendres). Le Brésilien est lui aussi satisfait du comportement de sa monoplace.

« C’était une bonne journée. Je suis heureux de la voiture. Malheureusement, je n’ai pas pu boucler un tour en pneus frais, en raison du trafic et des drapeaux jaunes. Mais je suis heureux de l’équilibre de la voiture, et aussi des longs relais. Les petites erreurs que j’ai commises aujourd’hui ne furent pas un gros problème, parce que nous n’avons rien endommagé, ce qui est toujours positif ici. Nous sommes définitivement dans la lutte, donc j’espère que je pourrai tout mettre ensemble pour les qualifications demain. »