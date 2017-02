Pris de court par le départ soudain de Nico Rosberg, Toto Wolff a rapidement été contraint d’activer ses réseaux pour lui trouver un remplaçant, et l’un des premiers qui lui est venu à l’esprit est celui qui a finalement obtenu le poste, Valtteri Bottas.

Son ancienne patronne, Claire Williams, savait que Wolff allait rapidement l’appeler et en donne les raisons.

« Il l’a fait parce que Valtteri a un talent incroyable, c’est un pilote très complet. Parmi ses plus grandes qualités, Valtteri est quelqu’un qui joue en équipe, qui ne fait pas de vague, et c’est une bonne chose pour un directeur d’équipe de savoir que son pilote ne posera pas de problèmes, qu’il baissera la visière et roulera ».

« C’est un Finlandais typique, très tranquille et calme. Il a toutefois un caractère émotionnel, il était très heureux de rejoindre Mercedes. Il va apporter ça à cette équipe, mais c’est quelque chose dont il sait se débarrasser avant de se glisser dans le cockpit. C’était un élément essentiel pour nous, mais on ne pouvait pas le retenir et contrer ses ambitions face à une opportunité comme celle de piloter pour Mercedes » poursuit-elle.

Pour le remplacer, Williams a fait un effort financier pour attirer Felipe Massa, qui avait annoncé sa retraite auparavant, et garde ainsi l’espoir de signer de bons résultats : « Nous avions besoin d’un pilote expérimenté, c’est génial qu’il ait accepté de revenir car c’était la solution idéale pour nous. Nous avons beaucoup restructuré l’équipe et le futur reste lumineux. C’est difficile de donner des attentes précises à cause des nouvelles règles, mais nous voulons faire mieux que la cinquième place de 2016 ».