Mercedes a confirmé hier soir le départ de Paddy Lowe, indiquant que son ancien directeur technique exécutif allait maintenant entamer une période de préavis, à la durée non connue.

Cette dernière n’a certainement pas été précisée puisque des négociations sont en cours entre Williams et Mercedes. Williams a signé avec Lowe avant les fêtes de fin d’année mais sans savoir encore quand il pourrait arriver à Grove. Le plus rapidement possible probablement puisque Mercedes souhaite récupérer Valtteri Bottas.

Contactée pour avoir plus d’informations, l’équipe Williams n’a pas souhaité faire de commentaires sur la situation pour le moment. Il faudra probablement attendre le communiqué de presse officialisant l’arrivée de Lowe (avec le départ de Bottas ?) pour en savoir plus.

Lowe devrait prendre un rôle de directeur exécutif en plus de celui de directeur technique, afin de pallier au départ de Pat Symonds. Il se murmure que James Key arrivera en provenance de Toro Rosso pour 2018.