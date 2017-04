Ne nous fions pas aux apparences chez Williams : Lance Stroll n’a pas couru avec les ultra-tendres ce vendredi après-midi. Voici pourquoi le Canadien pointe à 1,5 seconde de son coéquipier en EL2, seulement à la 19e place.

Alors que Felipe Massa n’est pas très loin de la Red Bull de Daniel Ricciardo, le jeune Canadien croit pouvoir franchement améliorer ses temps s’il réussit à bien faire fonctionner ses pneumatiques.

« C’est un peu étrange ici, puisque les pneus restent d’attaque après un tour chronométré » confie Lance Stroll. « Donc nous devons trouver comment obtenir la meilleure performance quand le pneu est à son meilleur. Il y a toujours de la place pour s’améliorer pour nous, et cela arrive généralement de mon côté du garage, puisque c’est la première fois que je cours ici. Je n’ai pas utilisé les pneus ultra-tendres, puisque je les économise pour demain. Cela me donnera un bien meilleur ressenti et j’essaierai de mener quelques bons relais. Nous n’avons pas encore arrêté notre stratégie pour la course, mais il y a une faible adhérence ici et la dégradation n’a pas l’air trop élevée, donc nous verrons quelle est la meilleure approche. »

Felipe Massa n’est lui pas très loin de Daniel Ricciardo, mais sent aussi le souffle de la Renault de Nico Hulkenberg derrière lui. La lutte pour la 7e place devrait être serrée demain.

« Ce fut une bonne journée pour nous. Le ressenti de la voiture était bon, le matin comme l’après-midi, sur les relais courts comme sur les relais longs, et en pneus neufs comme en pneus usagés. Donc je dirais que je suis assez heureux de l’équilibre et de la manière dont fonctionnent les pneus. La dégradation est très faible, bien plus faible que sur d’autres pistes. Je suis heureux de ma journée. J’espère vraiment que nous pourrons avoir un week-end solide. »

Paddy Lowe, le directeur technique de l’écurie, se félicite d’avoir pu compléter l’ensemble des programmes prévus.

« Felipe a mené un programme plus conventionnel, en utilisant les trois sortes de composés de pneus, à la fois avec beaucoup et peu d’essence, et aussi pour mener quelques expérimentations aéro. Lance, de son côté, s’est concentré sur l’apprentissage du circuit, puisqu’il n’y a jamais conduit. Il a fait de bons progrès tout au long de la journée. Nous avons choisi de le faire rouler avec deux trains de super tendres en EL2, en lui donnant un pneu plus constant. Nous avons récolté beaucoup de données intéressantes en termes de performance et d’endurance pneumatiques. Il y a toujours beaucoup de travail à faire ce soir. »