Williams a connu une journée fort productive à Barcelone ce lundi. Après 103 tours bouclés, Felipe Massa a assuré une performance solide en obtenant le 3e meilleur temps final.

« C’était une très bonne journée », a confirmé Rod Nelson, ingénieur en chef chargé des essais dans l’écurie. « C’était un petit coup de fouet pour les gars qui ont travaillé sur la voiture. Nous avons eu une journée sans aucune difficulté, en particulier pendant l’après-midi. Nous avons fait quelques assez bons tests : des relais courts, des longs, nous avons comparé les pneus tendres et médiums. Nous devons toujours apprendre à connaître la FW40, donc c’est une période intéressante de l’année, et ça a l’air plutôt raisonnable pour le moment. »

« Il y a beaucoup de choses à faire, en particulier cette année avec le grand changement de réglementation. Il va falloir bien plus de temps pour connaître les pneus, les différents composés, leurs tailles. Il y a pas mal d’appuis en plus sur la voiture. C’est un changement pour les pilotes, puisque leur style de pilotage est assez différent avec cette adhérence supplémentaire. Et la manière avec laquelle nous nous occupons de la voiture est aussi différente. Cependant, la préparation hivernale semble porter ses fruits. »

L’ex-retraité Felipe Massa ne regrette pas aujourd’hui d’être sorti de sa tranquillité. Le Brésilien ne voit pas ce qu’il peut reprocher à son équipe.

« Aujourd’hui était un bon jour. Durant le premier jour des essais, vous espérez toujours que tout fonctionne bien sur la voiture, qu’elle soit fiable, et avec 103 tours à bord, je dirais que ce n’était pas mal du tout. Le matin, nous avons procédé à quelques changements de réglages et à des vérifications, donc nous savions que tout marchait bien sur la voiture. »

« Nous avons un peu attendu pendant que l’on faisait toutes ces vérifications. Cela dit, nous avons accumulé les tours l’après-midi après avoir effectué ces changements. Il est trop tôt pour dire où nous en sommes, puisque nous continuons d’apprendre, mais j’ai pris vraiment du plaisir à piloter. Il y a beaucoup plus d’adhérence, et nous allons bien plus vite en courbe. Nous pouvons freiner plus tard et atteindre des hautes vitesses bien plus rapidement. »

« Dans l’ensemble, c’était un premier jour vraiment positif pour toute l’équipe. Nous avons complété plus de 100 tours et j’espère vraiment que nous pourrons apprendre chaque jour des choses nouvelles, et nous préparer du mieux possible pour la première course en Australie. »