Après des qualifications difficiles, Williams est quelque peu parvenu à remonter la pente ce dimanche en obtenant le point de la 10e place, grâce à Felipe Massa. Mais Lance Stroll a fini largement hors des points, et l’écurie de Grove a laissé ainsi Renault et Force India marquer plus de points à Silverstone.

Paddy Lowe, le directeur technique, explique la stratégie de son équipe.

« Nous avions prévu de ne faire qu’un arrêt, en commençant en pneus tendres. Des 14e et 15e places, cela semblait le meilleur moyen d’essayer de gagner quelques places. Le rythme était raisonnablement conforme au plan. Le seul problème, c’est que les supertendres ne se sont pas dégradés comme nous l’aurions espéré pour tous ceux qui étaient partis en supertendres. Dans le cas contraire, nous aurions eu un avantage dans les derniers tours. Felipe a pu défier les deux Force India à la fin, mais n’a pas pu dépasser. La course de Lance fut bonne, solide, mais sa carrosserie était endommagée et à la fin il perdait trop de temps, il dégradait ses pneus arrière. Nous l’avons rappelé au stand, mais il a souffert pour rallier l’arrivée. Dans l’ensemble, c’est un résultat décevant pour notre course à domicile. La voiture était plus rapide que notre résultat pourrait l’indiquer. »

Felipe Massa est passé proche de dépasser les deux monoplaces roses, mais a dû se résoudre à finir à la 10e place.

« Je suis vraiment heureux de cette course après être parti 14e. J’ai eu un très bon départ et à la fin du premier tour, j’étais 10e. Bien sûr, le plus difficile, c’était de dépasser les deux Force India à la fin. J’étais plus rapide, mais peut-être pas assez pour avoir l’opportunité de dépasser. Je ne suis toujours pas heureux de nos qualifications hier. Quand vous commencez à cette place, tout devient beaucoup plus difficile. Peut-être qu’aujourd’hui, nous aurions pu nous battre pour plus de points. Malheureusement, commencer de la 14e place ne nous a pas permis d’y arriver, mais je suis heureux de ma course. Nous devons simplement nous assurer de partir d’une meilleure position lors de la prochaine course. »

Lance Stroll a vécu une course anonyme en raison de plusieurs dégâts causés sur sa Williams.

« Ce ne fut pas une bonne course pour nous. Le départ fut bon et j’ai progressé jusqu’à la 12e place. Le premier relais fut aussi bon, et ensuite, au départ du deuxième relais, je crois qu’un déflecteur s’est cassé. J’ai commencé à sentir que quelque chose n’allait pas. Nous avons suspecté que c’étaient les pneus et je me suis arrêté de nouveau. Cependant, cela n’a servi à rien, et les choses se sont même ensuite empirées. J’ai juste ramené la voiture à la maison, mais certains dégâts sur notre voiture ont détruit notre course. »