Felipe Massa a encore joué de malchance. Alors qu’il était en lice pour un podium, voire peut-être plus (puisque Lance Stroll n’a fini qu’à 4 secondes de Daniel Ricciardo), le Brésilien a été trahi par sa suspension et a finalement dû abandonner, laissant son coéquipier Lance Stroll défendre seul, mais brillamment, les couleurs de son écurie.

« Je suis tellement déçu du résultat d’aujourd’hui. La course se déroulait parfaitement. Je dépassais des voitures et mon rythme était vraiment bon. A la relance, la voiture a simplement commencé à bouger dans les lignes droites et je n’avais pas de vitesse, les autres voitures me dépassaient très facilement. Je ne pouvais pas non plus tourner parce que la voiture bougeait bien trop. Aujourd’hui, nous avions une opportunité d’obtenir un podium avec les deux voitures, et peut-être même une victoire… Je veux adresser toutes mes félicitations à Lance, je suis si heureux qu’il ait obtenu son premier podium. »

Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, a donc des sentiments mitigés aujourd’hui. Il est évidemment ravi pour Lance Stroll, et désolé pour l’expérimenté Auriverde…

« Qui se serait attendu à un podium ? C’est un résultat incroyable pour Lance. Il devient le plus jeune rookie de l’histoire à monter sur un podium. Son week-end fut brillant, il n’a commis aucune faute à chaque session. Il n’a eu aucun incident et cet élan l’a porté en course. Son Grand Prix fut propre, il avait un bon rythme et il a bien géré sa voiture et les pneus. C’était une belle bataille sur la fin et il est très malheureux que nous ayons perdu la 2e place. Le moment critique, c’est quand Valtteri a eu le DRS au dernier tour. Mais nous sommes contents de cette 3e place. »

« Au drapeau rouge, nous semblions en bonne position pour obtenir un double podium, puisque nous avions prédit les conséquences de l’incident entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Mais Felipe a eu un problème de suspension qui est arrivé juste après la relance, et j’en suis désolé. Sans ce problème, nous croyons fermement que Felipe aurait pu gagner cette course, et nous aurions pu avoir un double podium. La saison de Felipe est fantastique pour le moment et il est un soutien formidable pour Lance, donc c’est dommage qu’il ne puisse pas faire la fête avec nous. »