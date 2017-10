Felipe Massa a adopté une stratégie agressive ce dimanche à Austin, en chaussant les ultratendres dès le 29e tour. Le Brésilien a pu remonter jusqu’en 9e place en doublant les deux Haas et Daniil Kvyat sur le fil.

« C’est vraiment un bon résultat » se félicite Massa. « C’était une bonne course, et les points, c’est ce que nous visons toujours. Nous avons perdu un peu de points sur Renault, mais c’était une course positive et je suis heureux du résultat. Malheureusement, le drapeau bleu m’a empêché de doubler une autre voiture sur la fin et de finir 8e, au lieu de 9e, mais je suis heureux de cette course et de mon travail, c’est le plus important. »

Lance Stroll n’a au contraire jamais été dans le rythme de son coéquipier et ne gardera pas un bon souvenir de son premier week-end texan. Il finit tout de même à la porte des points.

« C’était une course convenable vu notre position de départ – la 15e place. Mais c’est toujours décevant de finir 11e. J’ai eu beaucoup de problèmes avec les pneus et j’ai dû faire deux arrêts puisque j’avais beaucoup de dégradation, beaucoup plus que prévu. Nous avons gagné quelques places, malheureusement pas assez pour rentrer dans les points, mais dépasser les deux voitures de Romain Grosjean et de Stoffel Vandoorne sur la fin était assez positif. Maintenant, j’ai hâte d’avoir un week-end sans problème, puisque celui-ci était assez délicat après ce qui est arrivé en qualifications [pénalité de 3 places.] »

Paddy Lowe, le directeur technique, rappelle que son écurie avait adopté une stratégie « différente » de ses concurrents, « avec un plan pour passer aux ultratendres pour le dernier relais. »

« Felipe aurait pu gagner quelques places, mais les DRS de Kvyat et de Perez nous ont trop retardés » regrette l’ancien de Mercedes.