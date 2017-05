Williams a fait évoluer sa monoplace pour ce week-end et comme pour les autres équipes, ce vendredi a servi à évaluer les véritables gains apportés par les nouvelles pièces. Dans l’ensemble, l’écurie s’est montrée relativement compétitive, mais pourrait avoir perdu du terrain en milieu de tableau, notamment sur Renault.

Paddy Lowe, le directeur technique, relève que Williams n’a pas connu de difficulté majeure au cours de l’un des vendredis les plus importants de l’année.

« Aujourd’hui, nous avons fait des tests pour les nouvelles pièces aérodynamiques, et nous avons testé divers réglages sur la voiture. Nous avons rassemblé toutes les données dont nous avions besoin, et nous n’avons pas eu de problème, si l’on excepte les interruptions dues aux drapeaux rouges. Felipe avait un bon rythme, qui semble compétitif. Lance a souffert avec les pneus aujourd’hui. Mais nous sommes optimistes, nous pensons qu’il pourra trouver un bon rythme demain. Il y a beaucoup de travail d’analyse à mener pour nous ce soir et nous avons hâte d’être à la qualification de demain. »

Felipe Massa s’est classé 9e cet après-midi et préfère visiblement les pneus tendres aux composés plus durs.

« Ce fut une bonne session, je dirais. Les mediums et les durs étaient assez délicats à utiliser, et nous avons un peu souffert avec eux, en particulier à cause de la surchauffe pneumatique. Mais bien d’autres que nous ont souffert pour faire fonctionner ces pneus, donc ce n’est pas si mal. Dans l’ensemble, ce fut une journée positive. »

Lance Stroll est apparu une nouvelle fois largement en retrait par rapport à Felipe Massa. Le Canadien a fini 17e cet après-midi, à plus d’une seconde de son coéquipier. Les Pirelli lui ont semble-t-il donné le mal de tête.

« Ce fut une journée difficile pour moi pour tout mettre simplement ensemble et pour tout bien faire fonctionner. Je n’ai pas vraiment bien fait fonctionner les pneus médiums, et c’était particulièrement difficile de trouver de l’adhérence et de la stabilité avec la voiture. C’était assez facile de rater les points de corde, de faire des écarts et de commettre des erreurs, en particulier quand vous perdez de la température dans les pneus. Donc je dois me pencher sur tout cela. J’ai fait une erreur sur mon premier tour en tendres, et ensuite, deux tours plus tard, j’ai finalement signé un temps, mais il n’y avait plus de performance dans le pneu. Ce n’est pas la fin du monde, ce sont seulement les essais ! »