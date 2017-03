La course de Melbourne aura confirmé tout ce que l’on pouvait penser de Williams après les essais de Barcelone. Tout d’abord, la monoplace de Grove est la 4e force du plateau, loin derrière Red Bull, mais aussi facilement devant Force India et consorts. Ensuite, Felipe Massa sera bien l’homme fort de l’écurie, puisque Lance Stroll semble avoir encore beaucoup de choses à apprendre…

Paddy Lowe, le directeur technique de Williams, se réjouit de la 6e place de Felipe Massa, qui ne pouvait certainement obtenir un meilleur résultat ce week-end.

« La première course est toujours très importante et il est formidable d’obtenir de bons points avec la 6e place. Felipe a eu un rythme formidable tout au long de la course, et il a très bien contrôlé le tout avec un départ solide, un bon premier virage, et a réussi à passer devant Grosjean. Sa gestion des pneus était aussi très bonne, donc nous avons pu faire un seul arrêt, comme prévu tout au long de la course. Et ce qui est même plus important, c’était de voir ce rythme solide qui nous a permis de rester au contact des trois écuries à l’avant [sic]. »

« C’est dommage pour Lance, qui a bien conduit pour sa première fois, avec quelques dépassements, donc c’est dommage qu’il ait dû abandonner en raison d’une défaillance des freins. C’est clairement un problème qu’il faut régler prioritairement pour les courses à venir, pour s’assurer qu’il ne se répète pas. »

« Mais dans l’ensemble, félicitations à l’équipe à Grove qui a construit une voiture formidable pour démarrer notre campagne 2017. »

L’ancien retraité Felipe Massa aura vécu une course somme toute tranquille et solitaire, ce qui ne semble pas pour le déplaire.

« C’était vraiment une bonne course. Je savais que le plus important pour moi, c’était de dépasser Grosjean au départ, parce qu’il semblait que nous lutterions davantage contre lui que contre les autres gars à l’avant – Red Bull, Ferrari et Mercedes sont très difficiles à battre. »

« J’ai eu un bon départ et j’ai dépassé Grosjean, ensuite j’ai eu le champ libre jusqu’à la fin. Le résultat est simplement formidable. J’étais si heureux de toute cette course. La manière avec laquelle j’ai géré les pneus, ma constance, le travail de toute l’équipe, l’arrêt au stand… tout a très bien marché. Nous avons réussi à battre les équipes derrière nous comme il le fallait. Je suis vraiment heureux du résultat, donc merci à toute l’équipe ! Pas mal, pour un vieux ! »

Lance Stroll, pour sa première course en F1, a pris un excellent départ. Parti de la dernière position, il a gagné rapidement quatre places. Mais une défaillance de freins l’a empêché de poursuivre sa remontée…

« Aujourd’hui, notre course fut convenable et notre rythme assez bon. J’ai eu un bon départ, un départ risqué, même si je ne l’avais pas prévu ainsi ! Quelques gars ont freiné assez tôt devant moi et j’ai réussi à gagner quelques places, mais ensuite, j’ai eu un plat sur un pneu donc j’ai dû m’arrêter tôt, et nous sommes passés à une stratégie à deux arrêts. Ensuite, nous avons réussi à avoir une meilleure course que prévu. »

« C’était ma première course, mon premier week-end, donc il y a quelques éléments positifs à en retirer. Nous avons eu ce que je crois être une rupture de disque de freins. J’ai seulement appuyé sur la pédale, et j’ai été chanceux d’être dans une portion du circuit où il y avait beaucoup de dégagements. Malheureusement, l’incident d’hier nous a coûté beaucoup de positions en qualifications, mais aujourd’hui, j’ai bien profité de ma course et je veux dire un grand merci à l’équipe. »