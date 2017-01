Autant Claire Williams n’a pas hésité à parler du transfert en voie de finalisation de Valtteri Bottas vers Mercedes, autant la directrice de l’équipe de Grove n’a rien voulu dire sur celui, inverse, de Paddy Lowe vers Williams F1.

Et elle ne veut pas non plus faire de liens éventuels avec les négociations en cours.

"Pour nous, ces deux choses sont séparées," dit-elle, lorsqu’on lui demande si le départ de Bottas pourrait accélérer, en échange, l’arrivée de Lowe.

"Nous avons évidemment besoin d’un nouveau directeur technique suite au départ de Pat Symonds, une personne à la hauteur de nos ambitions qui est de gagner des courses et des championnats."

"Bien entendu, quelqu’un comme Paddy, qui est maintenant disponible, est attractif pour nous. Il a mené Mercedes vers trois titres mondiaux de suite lors des trois dernières années."

"Paddy serait certainement quelqu’un en haut de notre liste, il serait un formidable atout pour nous. Et il a commencé sa carrière chez Williams. Quelle équipe ne souhaiterait pas avoir Paddy Lowe chez elle ?"