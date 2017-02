En ce jeudi 16 février, les transferts s’animent dans les coulisses des écuries. Après la confirmation de l’arrivée de James Allison chez Mercedes en tant que directeur technique, c’est au tour de Williams d’annoncer une signature importante : celle de Dirk de Beer, qui deviendra à partir du 1er mars prochain le nouveau Chef de l’Aérodynamique de l’écurie.

Dirk de Beer a débuté sa carrière chez Swift Engineering, où il officiait d’abord dans le cadre du championnat IndyCar. Il a ensuite rejoint Sauber F1 en tant qu’aérodynamicien, avant de signer pour Renault en 2008. Au sein de l’écurie française, il occupait le rôle de Chef de l’Aérodynamique. C’est pour exercer les mêmes fonctions que Ferrari le recrute en 2013, mais Dirk de Beer quittera la Scuderia en 2016.

Fort de toute cette expérience, Dirk de Beer arrive donc chez Williams dans un rôle qu’il connaît parfaitement. Il se dit impatient de connaître une nouvelle expérience au sein de l’écurie de Grove.

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre Williams. L’équipe a un héritage incroyable en Formule 1. Et je suis fier d’en faire partie maintenant. J’ai hâte de travailler avec Dave Weather et l’équipe aéro de Wiliams pour aider l’écurie à continuer à pousser le développement de sa voiture tout au long de la saison – et au-delà. J’aimerais remercier Williams pour me donner cette opportunité. »

Claire Williams partage évidemment l’enthousiasme de sa nouvelle recrue. « Nous sommes ravis de voir quelqu’un avec une vaste expérience, comme c’est le cas de Dirk, nous rejoindre. Après avoir passé plusieurs années comme Chef de l’Aérodynamique en Formule 1, ses connaissances et son expertise technique seront sans aucun doute un atout formidable pour l’équipe, dans notre effort continu pour ramener Williams à l’avant de la grille. »

L’arrivée de Dirk de Beer pourrait précéder celle, toujours attendue, de Paddy Lowe au poste de directeur technique.