Chez Williams, on doit espérer que la saison ne sera pas conforme à ce qui s’est vu cette semaine ! Non pas que le bilan soit foncièrement mauvais, surtout au niveau de la monoplace de Grove qui semble plutôt bien née, mais plutôt face au temps perdu par la faute de la nouvelle recrue, Lance Stroll.

La première journée s’est très bien passée avec Felipe Massa au volant. Le Brésilien a offert un premier galop satisfaisant à la FW40, s’estimant bluffé par les capacités de ces nouvelles monoplaces.

Le lendemain, Lance Stroll a pris le relais de son aîné et après seulement 12 tours, a perdu le contrôle de sa monoplace et sa sortie dans les graviers a engendré des dégâts qui ont contraint l’équipe à mettre un terme à la journée et à renvoyer une pièce à l’usine pour pouvoir participer à la journée suivante.

Celle-ci potentiellement compromise, et pour ne pas défavoriser Felipe Massa, Williams décidait alors d’inverser son programme et d’offrir une deuxième chance au Canadien mercredi avant que Felipe Massa ne se charge des périlleux essais sur le mouillé du jeudi.

Malheureusement, Stroll est d’abord sorti mercredi matin, sans gravité, avant de sortir de nouveau l’après-midi. Ayant perdu l’adhérence à l’accélération, Stroll a envoyé sa voiture dans le mur et endommagé le châssis de cette dernière.

Malgré le bon quota de tours parcourus avant cet accident, le fait que la décision soit prise d’annuler la dernière journée a dû faire grincer quelques dents chez Williams. Le programme de Felipe Massa en a donc été énormément perturbé, mais Rob Smedley a pris la défense de son pilote, assurant qu’il n’était pas fautif.

Ce que ce dernier s’est empressé de confirmer, osant même se déclarer victime de sa monoplace ! En attendant, Williams et Massa ont manqué de roulage et la facture carbone s’élève déjà un peu haut compte tenu de la période prématurée dans laquelle nous sommes. Si Williams n’est pas capable de canaliser Stroll, il se pourrait qu’elle paie fort le prix de son inexpérience.

Bilan de Barcelone I