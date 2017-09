L’annonce de la signature de Carlos Sainz chez Renault F1 n’étant plus qu’une question de jours, voire d’heures, le marché des transferts va pouvoir s’accélérer selon l’habituel jeu des dominos.

Les premiers à souffrir de cette arrivée sont Jolyon Palmer, sans solution de secours pour 2018, et Robert Kubica.

Le Polonais, qui avait un pré-accord avec Renault pour la fin de la saison et 2018, a été libéré de ce dernier, ce qui le mettrait maintenant en pole position pour signer chez Williams, afin de devenir l’équipier de Lance Stroll.

Fernando Alonso semblait tenir la corde pour ce baquet, au cas où McLaren resterait avec Honda. Cependant le divorce semble maintenant acté et l’association de McLaren avec Renault permettrait à l’Espagnol de rester un an de plus à Woking, le temps d’évaluer la situation avant un marché des transferts qui s’annonce bien plus agité pour 2019.

En signant à nouveau chez McLaren, Alonso sait aussi qu’il aiderait son ami polonais à retrouver un volant en F1 chez Williams. Kubica n’avait pas d’autres solutions très concrètes en vue, certaines rumeurs évoquant toutefois une petite chance pour lui chez Sauber.