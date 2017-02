Le rachat de la Formule 1 par Liberty Media, avec à la tête du sport l’Américain Chase Carey, est une nouvelle bien accueillie par les acteurs et observateurs de la discipline, notamment soulagés de la passation de pouvoir de l’ancien propriétaire CVC, très controversé.

Il existe toutefois des personnes sceptiques quant à cette revente et au nouveau propriétaire, et c’est notamment le cas de Willi Weber.

« Les Américains font un cirque de tous les sports » a déclaré l’ancien manager de Michael Schumacher et Nico Hulkenberg. « Ils veulent maintenant faire de chaque course un grand événement en invitant des stars et en laissant le public participer. Sauf que les Américains ne se battront jamais pour un billet de Formule 1, ils iront simplement ailleurs. Et je pense que l’image de marque de la F1 sera perdue. Les nouveaux propriétaires n’ont aucune vision sur la compétition, ils veulent juste gagner de l’argent ».

Weber a également commenté la situation de Sebastian Vettel, parti chez Ferrari il y a deux ans pour accomplir la même chose que Michael Schumacher il y a 20 ans, mais dont les résultats sont pour le moment décevants : « Si rien ne s’améliore l’an prochain, Vettel doit partir ».

Bien qu’on lui pose souvent la question au sujet de la santé de Michael Schumacher, qui est gardée dans le plus grand secret depuis son accident de ski il y a plus de trois ans, Willi Weber avoue qu’il est tenu à l’écart par la famille Schumacher et qu’il n’en sait pas plus que les maigres infos qui ont filtré dans les médias par l’intermédiaire de Sabine Kehm et qui remontent déjà à plus de deux ans.

« Il semblerait qu’il y ait une crainte que je révèle quelque chose au sujet de l’état de Michael, mais je ne ferais jamais ça, je serais prêt à signer une clause de confidentialité. En dépit de cela, je pense que donner des informations sur sa santé à ses millions de fans, trois ans après, serait la bonne chose à faire. Je prie pour lui, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » conclut-il.