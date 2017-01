Le sponsor personnel de Valtteri Bottas, la marque Wihuri, avoue avoir augmenté l’argent injecté pour soutenir le Finlandais suite à son transfert chez Mercedes, mais reconnaît l’avoir fait avec plaisir puisque le pilote rejoint une équipe jouant les victoires et les titres.

Wihuri soutient le pilote depuis qu’il a commencé le karting.

« Le père de Valtteri possédait une entreprise qui nettoyait notre usine. J’ai commencé par donner entre 300 et 400.000 markka (entre 45 et 60.000 euros) » explique le patron de Wihuri, qui a ensuite soutenu le pilote jusqu’en F1 et continuera maintenant qu’il est chez Mercedes.

« Les négociations n’ont pas été compliquées, je connais très bien Toto Wolff et nous avons rapidement conclu un accord. Il a longtemps travaillé chez Williams donc nous étions immédiatement sur la même longueur d’ondes ».

Un accord qui implique un investissement plus important : « Il est un peu supérieur, mais pas énorme. Cette saison sera intéressante, on ne sait pas pour l’instant qui aura la meilleure voiture. Les changements sont trop importants et impliquent trop de facteurs pour le savoir. Valtteri est dans un état d’esprit positif, c’est son rêve depuis toujours d’avoir une voiture capable de gagner et désormais, c’est le cas, donc il a hâte que la saison commence ».