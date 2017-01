L’ancien directeur de McLaren, Martin Whitmarsh, a réagi aux récents changements d’organigramme en Formule 1. Bernie Ecclestone a été écarté par les nouveaux propriétaires de Liberty Media afin de donner un nouvel élan à la discipline. Il est remplacé par un triumvirat composé de Chase Carey, Ross Brawn et Sean Bratches.

« C’est une nouvelle ère, mais on la pressentait depuis un long moment » a commenté Martin Whitmarsh. « Il arrive un moment, dans n’importe quelle entreprise sportive, où il temps de s’ouvrir à de nouvelles idées et de nouvelles perspectives, et je pense que la F1 en est probablement arrivée à ce point. »

« Je suis toujours un fan de F1 et j’ai adoré y être. J’y ai été pendant 25 ans, mais c’est sympathique de la voir avec un peu de recul. J’entends continuer à faire de même. Mais la F1 va grandir, son contenu sportif est si précieux… »

Martin Whitmarsh, désormais à la tête de Land Rover BAR, une équipe de l’America’s Cup, a enfin tenu, comme de nombreux anciens ou actuels membres du paddock, à rendre un hommage appuyé au travail effectué par Bernie Ecclestone en 40 années.

« Vous devez accorder à Bernie beaucoup de crédit parce qu’il a vraiment donné une impulsion à la F1 dans ses jeunes années. Il a ce petit soupçon de charme. J’étais l’un de ses plus grands ennemis en bien des occasions, mais vous ne pouvez rien y faire, vous aimez ce gars. Vous devez lui accorder beaucoup de crédit pour ce qu’est la F1 aujourd’hui. »