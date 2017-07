Sauber n’a toujours pas nommé de nouveau directeur d’écurie pour succéder à Monisha Kaltenborn.

L’ambiance au sein de l’équipe, qui doit disputer comme les autres ce Grand Prix d’Autriche, est donc forcément un peu étrange, comme l’a reconnu Pascal Wehrlein dans le paddock de Spielberg aujourd’hui.

« Nous n’avons toujours pas de nouveau directeur d’écurie. C’est quelque chose de nouveau, vous pouvez le sentir dans l’équipe, mais comme à Bakou, nous essayons de faire de notre mieux. »

Le départ de Kaltenborn aurait, en coulisses, renforcé la probabilité d’une reconduction de contrat de Wehrlein. Le pilote allemand ne nie d’ailleurs pas être intéressé par une nouvelle saison au sein de l’écurie suisse.

« Je me sens à l’aise chez Sauber et j’ai déjà marqué quelques points. Si on se compare à l’an dernier, nous avons pu faire un pas en avant, mais mon avenir sera décidé par Mercedes. Ils diront ce que je ferai l’an prochain. »