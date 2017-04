Pascal Wehrlein devrait bien faire son retour dans le cockpit de la Sauber C36 Ferrari ce week-end à Bahreïn.

Après les propos rassurants de Toto Wolff hier, c’est l’Allemand qui confie maintenant qu’il se sent prêt à reprendre le volant après avoir amélioré sa condition physique ces deux dernières semaines.

Il ne manque donc plus que la confirmation de Sauber, attendue dans les heures à venir.

"Mon dos a été fortement compressé par l’accident à la ROC à Miami. Et il y avait trois petites fractures dans la zone des vertèbres cervicales, près du thorax," confirme Wehrlein.

"Une personne normale aurait pu reprendre son travail après quelques jours mais, dans le cas d’un athlète professionnel, ce n’était pas possible. J’ai dû l’accepter. Le problème est que la Formule 1 ne fonctionne pas comme le football. Lorsqu’un joueur professionnel de football revient après une blessure, on peut le faire jouer ou procéder à un remplacement. Ce n’est pas possible en Formule 1."

L’Allemand est heureux de mettre maintenant cet épisode derrière lui.

"Je suis très soulagé de pouvoir rouler à nouveau à Bahreïn," ajoute-t-il. "Après un entrainement physique spéciale à Salzbourg en Autriche, je me sens prêt maintenant."

La carrière de Wehrlein est donc remise sur les rails, avec Sauber, après quelques spéculations en Chine.

"Tant que je serai sous contrat avec Mercedes, c’est eux qui décideront quoi faire pour ma carrière et mon avenir. Et si la décision me revenait uniquement, je peux imaginer piloter plus qu’une saison pour Sauber."