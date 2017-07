Pascal Wehrlein, que ce soit chez Manor ou chez Sauber, a réussi à rentrer dans les points avec la monoplace la moins compétitive du plateau (même si McLaren-Honda dispute ce titre peu enviable à Sauber cette saison). Mais l’ancien pilote DTM espère évidemment plus pour sa carrière : disposer d’une monoplace enfin compétitive.

« J’espère que ce sera bientôt le cas. Mon objectif est d’être un jour dans une équipe où je peux gagner des courses, être sur le podium régulièrement et me battre pour le championnat. Pour le moment, je n’ai pas le matériel qu’il faut pour cela. Les week-ends où nous marquons des points sont très, très spéciaux pour nous parce que nous n’avons pas la voiture pour finir souvent dans le top 10, même si les planètes sont bien alignées ! Et ensuite, nous devons saisir les opportunités et empocher quelques points. Je suis très heureux d’avoir saisi ces opportunités quand cette chance s’est présentée. Je veux être là quand cela compte. »

« Je pense qu’on remarque que j’ai marqué des points dans des voitures qui, dans des circonstances normales, ne marqueraient pas de points. Je ne m’inquiète pas, on le remarque bien. »

Pascal Wehrlein est censé être un jeune pilote du programme Mercedes mais, après la retraite de Nico Rosberg, on lui avait préféré Valtteri Bottas, qui était pourtant extérieur à l’écurie. Toutefois, l’ancien pilote Manor n’a pas trop de regrets sur cette décision.

« Non, parce que je ne peux pas l’influencer, donc m’inquiéter de ce genre de choses vous fait perdre votre temps, votre force, vos efforts. Oui, Valtteri fait du bon travail et le mérite. »

La saison prochaine, Pascal Wehrlein devrait donc se résoudre à rester chez Sauber. Si les choses restent en l’état, il fera avec un moteur Honda au lieu d’un V6 Ferrari 2016. Certains bruits de couloir assurent même que Honda pourrait racheter totalement Sauber. Ces rumeurs ne perturbent-elles pas trop la saison de Pascal Wehrlein ?

« Je n’ai aucune idée sur ce qui arrivera l’an prochain. Bien sûr, j’ai aussi entendu toutes ces rumeurs. Mais comme je l’ai dit, je ne peux pas influencer ces choses, donc pourquoi s’en inquiéter ? Peu importe les bruits qui courent : rien ne peut me distraire, c’est l’essentiel. J’ai un contrat pour cette saison donc je me concentre seulement pour cette saison. Et le reste, c’est un peu comme avec la décision sur Valtteri : je ne peux pas l’influencer. Les décisions sont prises par d’autres et je suis seulement ici pour conduire, pour performer aussi bien que je le peux. Donc bien sûr, je veux voir Sauber réussir. Ils ont le potentiel et ils déjà été en bonne position par le passé, et je veux que ce soit de nouveau le cas. Comment y parvenir, et quand… c’est une autre affaire. »

Pascal Wehrlein confirme donc n’avoir aucun contrat de signé pour 2018. Cela signifie-t-il qu’il est « sur le marché » ?

« Oui, on pourrait le dire » conclut-il.