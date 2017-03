Faute d’être assez expérimenté selon Mercedes, Pascal Wehrlein n’a pas été promu directement dans l’écurie-mère cette année pour remplacer Nico Rosberg.

« Toto m’a dit qu’il ne voulait pas me griller » précise aujourd’hui le pilote allemand. « Il a dit qu’il croit toujours en moi et que je devrais plutôt me construire une bonne expérience en paix. Bien sûr, j’espérais arriver dans une équipe championne du monde, mais quand Mercedes a choisi Bottas, je n’étais pas trop déçu. Pourquoi ? Parce que mon plan A était déjà accompli. »

Le plan A de l’ancien champion DTM était de rejoindre Sauber, une écurie plus compétitive que Manor. Cependant, cette année, avec seulement un V6 Ferrari 2016 dont l’évolution est gelée sous le capot, l’écurie suisse risque d’être de plus en plus distancée par ses rivaux… Mais Pascal Wehrlein ne s’inquiète pas encore.

« Sauber est au début d’une ère. Il y a un potentiel énorme dans l’équipe et je suis fier de faire partie de cette entreprise de reconstruction. Nous avons une équipe hautement professionnelle et internationale. Mais nous devrons avoir un peu de patience. »