Pascal Wehrlein, jeune pilote faisant partie du programme Mercedes, a été considéré comme un candidat sérieux pour occuper le baquet laissé libre par Nico Rosberg.

Mais finalement, cette place tant convoitée a été attribuée à Valterri Bottas. L´Allemand insiste sur le fait qu´il ne ressasse pas d´avoir manqué cette occasion.

Dans son malheur, le pilote a tout de même eu de la chance, puisqu´il a été transféré chez Sauber au bon moment. Manor, l´équipe pour laquelle il pilotait en 2016, a mis la clé sous la porte pendant la pause hivernale.

« J´ai déjà tout oublié » affirme-t-il. « Avant même cette annonce de Nico, il était clair que je serai chez Sauber cette année, alors je me concentre complètement là-dessus. Cela ne sert à rien de penser à ce qui aurait pu se produire ou non. Toto Wolff a expliqué la position de l´équipe concernant les pilotes et il faut respecter ses décisions. »

Interdit de rouler lors des premiers essais de Barcelone à cause d´une blessure au dos contractée lors de la Race of Champions, Wehrlein espère pouvoir avoir le feu vert des médecins durant le week-end pour pouvoir piloter la semaine prochaine.