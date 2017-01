Vitaly Petrov, ancien pilote de Formule 1, continue à suivre avec intérêt le sport mais admet ne pas comprendre la décision de Mercedes de ne pas donner sa chance à l’un de ses jeunes pilotes, pour remplacer Nico Rosberg.

Selon le Russe, le choix de titulariser Pascal Wehrlein aurait dû s’imposer.

"Mercedes a décidé de ne pas prendre de risques avec ses jeunes pilotes. Ils avaient l’option Pascal Wehrlein, mais pourquoi ils ne lui ont pas donné sa chance... personne ne le sait."

"Quand on développe une filière ’jeunes’ on s’attend à en récolter les fruits à un moment ou à un autre. Pascal a montré qu’il était performant chez Manor et, même s’il manque un peu d’expérience, il aurait pu prétendre à ce baquet."

Tout le monde s’attend maintenant à une titularisation de Valtteri Bottas. Ce n’est pas un mauvais choix selon Petov.

"Valtteri représente une bonne option pour Mercedes. Il ne lui sera pas facile de se battre contre Lewis Hamilton. Si les voitures étaient restées les mêmes, cela aurait même été plus difficile."

"Mais comme il y a de nouvelles règles, une nouvelle voiture, Bottas a une bonne chance d’être performant et de partir à égalité avec Lewis."