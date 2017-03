Cette année, Manor ne sera plus sur les grilles de départ, cela a été définitivement confirmé par la FIA la semaine dernière.

Cette équipe, née en 2010 sous le nom de Virgin Racing, a fait courir l’an dernier Pascal Wehrlein et Esteban Ocon. Les deux jeunes pilotes du programme Mercedes ont trouvé refuge chez Sauber et Force India, grâce à l’appui de la marque allemande, mais ils n’en sont pas moins tristes de voir Manor disparaitre ainsi.

"C’est bien dommage de ne plus les voir dans le paddock. Je pense que nous avons fait du super travail avec Manor l’an dernier. Nous avons marqué un point malgré les faibles ressources de l’équipe. Nous avons exploité au mieux toutes les opportunités," commente l’Allemand.

"Parfois nous avons fait rouler la voiture à une meilleure position que ce qu’elle valait. C’est donc dommage que le potentiel de cette équipe et de ses hommes ne puisse pas continuer à s’exprimer cette année. Je reste toutefois en contact avec pas mal de gars de Manor, notamment les ingénieurs."

Pour le Français, "oui, c’est très triste. Je savais que ce serait très difficile pour eux après le résultat au Brésil. Je me suis donné à 200% lors de toute la course pour essayer de rattraper et dépasser la Sauber de Felipe Nasr. Mais j’ai échoué, c’est comme ça."

"J’ai été très triste quand j’ai appris la nouvelle. Manor est une équipe qui méritait d’être sur la grille cette année. Ils faisaient du bon travail avec le budget qu’ils avaient. Ils m’ont donné ma chance en Formule 1 alors je les remercierai à tout jamais pour ça."