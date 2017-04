L’absence prolongée de Pascal Wehrlein n’est pas une bonne chose pour sa saison, puisqu’il a déjà manqué deux courses, et des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles l’Allemand serait au centre d’un problème contractuel, ce qui le laisserait sur la touche.

Une idée que Toto Wolff a rejeté : "On peut y penser, mais le fait est que nous avons une très bonne relation avec Ferrari et nous ne voudrons jamais que nos jeunes pilotes paient un quelconque conflit. C’est super pour Antonio Giovinazzi d’avoir sa chance et Pascal sera de retour".

Le pilote allemand a perdu sa forme physique après avoir été mis au repos lorsqu’il s’est blessé au dos, durant la course des champions. Il a eu une vertèbre cervicale fracturée comme l’a révélé Toto Wolff.

Monisha Kaltenborn assure que son pilote fait maintenant son possible pour revenir vite.

"Il s’entraîne dur pour démarrer sa saison à Bahreïn ou au plus tard à Sotchi" explique la directrice de Sauber. "C’est son entraînement qui conditionnera son retour et rien d’autre. Certaines personnes devraient éviter de spéculer de cette manière, sa colonne a été compressée à Miami et les médecins lui ont interdit de s’entraîner, il prend le temps dont il a besoin".

Wehrlein lui-même a assuré qu’il remplit un programme intense d’entraînement afin de revenir au plus vite. L’Allemand rappelle que la F1 n’est pas un sport de tout repos.

"Le problème est que la F1 ne fonctionne pas comme le football. Après une blessure, on ne peut pas se reconstruire en revenant progressivement dans une monoplace" précise-t-il.

"Le plus important pour moi est de pouvoir m’entraîner dur avec ma forme revenue à 100% et je suis prêt pour mon premier week-end avec Sauber. J’espère que ce sera à Bahreïn mais au pire je devrais être en pleine forme pour la Russie".