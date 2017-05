Dans le duel que se sont livrés Marcus Ericsson et son équipier Pascal Wehrlein, c’est ce dernier qui a pris l’avantage aujourd’hui à Barcelone. Le jeune allemand a en effet placé sa Sauber en 15e position, juste devant le Suédois.

"Ce week-end a été positif jusqu’à présent si nous gardons à l’esprit que nous n’avons pas été en mesure de tester tous nos nouveaux éléments," déclare Marcus Ericsson. "J’ai eu de bonnes sensations ce matin et cela s’est poursuivi cet après-midi en qualification. Nous sommes plus proches du milieu du peloton ici à Barcelone. Je suis globalement satisfait des progrès réalisés par notre équipe et cela me déçoit d’autant plus d’avoir manqué la Q2 de quelques centièmes, car c’était mon objectif."

Pascal Wehrlein est bien sûr très heureux d’avoir participé à la Q2. "Je suis content. Après les premiers essais libres de vendredi, nous n’espérions pas un tel résultat. Nous avons eu quelques soucis avec la voiture hier et encore ce matin et je ne savais donc pas comment cela allait se passer en qualification. Le plus important était de tirer le maximum de la voiture et c’est ce que j’ai réussi à faire. L’équipe a aussi fait du très bon travail étant donné que nous n’avions pas tous les nouveaux éléments sur la voiture."