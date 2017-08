La rupture du contrat entre Sauber et Honda n’a pas fait que des heureux au sein de l’équipe suisse. Et c’est Pascal Wehrlein, le pilote allemand, qui pourrait en pâtir.

Avec l’arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l’équipe, beaucoup de choses ont changé, notamment un dialogue renoué avec Ferrari, le partenaire historique.

Sergio Marchionne ayant clairement dit qu’il souhaitait faire de Sauber un junior team de Ferrari, Wehrlein, soutenu par Mercedes, risque de devoir laisser sa place à Charles Leclerc ou Antonio Giovinazzi.

"Cela a du sens pour Ferrari de faire ça," concède Wehrlein. "Ils ont deux bons jeunes pilotes et ça a du sens pour eux de les places en Formule 1. Maintenant, est-ce que cela aura un impact sur ma place pour l’an prochain, je ne le sais pas encore."

L’Allemand ne se fait pas trop d’illusions alors il défend son bilan.

"Je pense avoir démontré que je méritais ma place en F1. Chaque course est importante. Une bonne ou une mauvaise course ne va pas tout changer. La première moitié de saison est terminée, et vous n’avez qu’à regarder mes résultats. Ils sont positifs dans l’ensemble et nous avons déjà fait pas mal de courses."

Selon les dernières rumeurs, Mercedes chercherait à placer Wehrlein chez Williams, ce qui conduirait à nouveau Felipe Massa à la retraite.