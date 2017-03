Tout est rentré dans l´ordre pour Pascal Wehrlein, enfin autorisé la semaine dernière à prendre part aux tests de Barcelone. Son accident survenu lors de la Course des Champions à Miami en janvier dernier semble appartenir au passé.

Toutefois, le pilote Sauber tient à revenir sur cet épisode afin de pouvoir exprimer sa gratitude à un pilote en particulier.

« Je voudrais encore une fois remercier Vettel » déclare-t-il.

« Il s´est occupé de moi pendant 6 heures à l´hôpital à Miami. »

L´Allemand assure qu´il ne reste aucune trace des problèmes de dos occasionnés lors de sa mésaventure américaine.

« Je me sens en forme pour le championnat du monde. Je n´ai roulé que 4 jours à Barcelone. Mais je me suis fait très vite à l´équipe et à la voiture. »

Le pilote de 22 ans, qui avait réussi l´exploit en 2016 de marquer un point à bord d´une Manor, est à présent déterminé cette année à « marquer plus qu´un seul point. »