Pascal Wehrlein a eu très chaud lors du Grand Prix de Monaco. Jenson Button a envoyé sa voiture sur le côté, contre les barrières de protection lors d’une tentative de dépassement un peu optimiste.

Tout le monde a eu peur pour l’Allemand mais le pilote Sauber est OK.

"Tout va bien, rien n’a pris feu dans la voiture heureusement. Ca fait un peu peur de rester bloqué, les freins commençaient à fumer, mais ça va."

"Ma tête a un peu touché la barrière donc je vais avoir un autre check médical dans la semaine, par rapport à mon dos, j’espère que tout ira bien."

"Le problème est que j’ai mis beaucoup de temps à sortir de la voiture, ce qui a provoqué une minute de panique pour les fans et j’en suis désolé. En fait j’ai eu besoin de tant de temps pour sortir de la voiture à cause des voitures qui passaient tout près et de la position de la voiture."

Que pense-t-il de la manoeuvre de Button ?

"Honnêtement je ne comprends pas ce qu’il a voulu faire, à cet endroit et étant donné ma vitesse. Je pense qu’il était frustré derrière moi et il a tenté quelque chose de désespéré. Moi je ne l’ai pas vu et il m’a totalement surpris."