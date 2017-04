Pascal Wehrlein va enfin pouvoir reprendre le volant de sa Sauber C36, comme il l’a annoncé hier avant que son équipe ne le confirme en fin d’après-midi.

L’Allemand est impatient, bien évidemment, même s’il sait que sa monoplace est l’une des moins compétitives du plateau... comme l’était sa Manor l’an dernier.

Le jeune pilote de Mercedes se déclare cependant ravi de faire partie de cette écurie, connue pour avoir fait débuter des pilotes devenus champions du monde, comme Michael Schumacher (en Endurance), Jacques Villeneuve ou Kimi Räikkonen.

"Quand j’ai découvert l’usine de Sauber, c’était juste incroyable. J’avais déjà entendu parler de leur usine et de leur soufflerie, très impressionnante. La première fois que je me suis rendu là-bas, j’en ai été bouche bée. Je me suis dit qu’il y a un potentiel énorme dans l’équipe. Mais pour cela, il faut aussi faire preuve de patience."

"La plupart des personnes parlent en allemand à l’usine. C’est un gros plus pour moi évidemment," ajoute Wehrlein.

"J’habite à deux heures de l’usine d’Hinwil. Cela crée aussi du lien. Même le dialecte de Zürich n’est pas vraiment différent de celui qui est parlé dans ma région d’origine, nous pourrions nous comprendre alors que d’autres auraient besoin de sous-titres ! (rires). Mais en dehors de cela, Sauber est une équipe internationale hautement professionnelle."

Le pilote révèle aussi quand les négociations pour son transfert de Manor à Sauber ont commencé.

"Les premiers contacts ont eu lieu à l’été 2016, mais cela ne s’est concrétisé vraiment qu’autour du Grand Prix du Brésil (à la mi-novembre). A partir de là, nous sommes allés à l’essentiel. Ensuite il y a eu un doute, avec la retraite de Nico Rosberg. Mais lorsque j’ai eu le feu vert, je me suis senti soulagé."