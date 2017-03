Sauber a fait le choix de compter sur un V6 Ferrari 2016 gelé pour disputer la saison 2017, ce afin de concentrer ses ressources sur le développement aérodynamique.

Mais alors que les monoplaces passeront plus de temps à pleine charge cette saison et que les V6 ont grandement progressé durant l’hiver, le déficit de compétitivité pourrait s’élever plus élevé que prévu pour l’écurie suisse.

Au sein même de l’équipe, on admet volontiers ce handicap, à l’image de Pascal Wehrlein, la recrue venue de Manor.

« La construction de la nouvelle voiture a forcé Sauber à prendre cette décision. Clairement, ce sera difficile pour nous si les autres développent constamment leur moteur. »

Le pilote allemand a néanmoins la sensation de progresser après avoir quitté Manor.

« Chez Manor, nous avions environ 200 employés. Sauber en a 350. En comparaison des autres écuries, c’est toujours un petit nombre, mais Sauber a l’une des meilleures souffleries. J’ai vraiment été estomaqué lors de ma première visite. »

Même avec un V6 datant de l’an dernier, Pascal Werhlein compte en tout cas marquer plus d’un point cette saison (il avait obtenu la 10e place en Autriche avec Manor).

« Je suis sûr que nous marquerons plus de points que l’an dernier. Au moins, nous serons capables de développer constamment la voiture. »