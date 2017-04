Pascal Wehrlein a tenu à minimiser l’impact des critiques reçues ces dernières semaines, suite à sa décision de ne pas courir lors des deux premiers Grands Prix de la saison.

L’Allemand, qui a dû être mis au repos après son accident à la ROC, n’a pas pu s’entrainer et être prêt pour le défi physique que représentent ces monoplaces 2017.

"Quand vous ne connaissez pas les blessures qu’une personne a, je pense que vous ne pouvez pas et ne devez pas les critiquer. C’est aussi simple que ça," lance-t-il à Bahreïn, pour son retour.

"La blessure n’était pas très sérieuse parce que je suis de retour maintenant, mais elle était très douloureuse. Pensez-vous que Sauber et Mercedes accepteraient juste comme ça le fait que je n’aurais pas envie de courir ou les autres bêtises que j’ai pu entendre ?"

"Alors, franchement, les commentaires négatifs, je n’en ai rien à faire."

Wehrlein n’est pas inquiet pour la course de dimanche, sa première depuis Abu Dhabi en novembre dernier.

"Ce sera ma première course de l’année et, normalement, plus vous faites de courses, mieux ça va. Mais je pense que ça ira dans la voiture. Je n’ai plus mal, c’est le plus important. Et cette piste est peu bosselée. Il fait juste un peu chaud mais ça ira."