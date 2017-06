Pascal Wehrlein a été un des candidats considérés par Mercedes pour remplacer Nico Rosberg. Mais c’est finalement Valtteri Bottas qui a été retenu pour occuper le baquet laissé libre par le champion du monde en titre.

Wehrlein a donc dû se contenter du cockpit Sauber, qui avait été négocié pour lui avant l’annonce surprise de son compatriote.

Même si Bottas se défend très bien à bord de sa Flèche d’Argent, son contrat le liant à Mercedes expire à la fin de cette saison. Une question se pose alors : est-ce que Wehrlein se sentirait prêt à piloter chez Mercedes, si jamais la chance se présentait à lui ?

"Oui ! affirme-t-il sans hésiter. "Je ne veux cependant pas vraiment commenter cela. Si Mercedes a besoin de moi, je suis disponible."

L’Allemand assure que Mercedes a bien réagi face à ses problèmes de santé qui l’ont empêché de disputer les deux premiers Grands Prix du championnat 2017. Son retour dans la voiture a même été salué.

"Tout le monde a été assez satisfait, car la situation était difficile, mais depuis Bahreïn tout se déroule très bien."

Le pilote de 22 ans se montre content de sa saison, en dehors de son crash lors des qualifications à Montréal.

"C’était de ma faute et cela me déçoit, mais de manière générale, j’ai été deux fois en Q2 et j’ai inscrit 4 points – ce sont de très bonnes nouvelles pour moi. Et pour ce qui est de la collision avec Jenson (Button) à Monaco, je n’y suis pour rien."

Avec ses 4 points, Wehrlein a déjà atteint le but qu’il s’était fixé avant le début de la saison. Il a à présent du mal à redéfinir ses objectifs pour cette année puisque le potentiel de la C36 s’avère difficile à estimer. Mais 2017 s’annonce quoi qu’il en soit très riche en expériences.

"Le but était de marquer plus de points que l’année dernière," dit-il en rappelant qu’en 2016, il avait inscrit 1 point.

"Lors de la deuxième saison, on apprend toujours beaucoup parce qu’on a déjà tout fait une fois. Et on apprend de toute façon des choses nouvelles, lorsque l’on arrive dans une nouvelle équipe. Chaque écurie a son propre rythme et sa manière de travailler."