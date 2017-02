Malgré le fait que Pascal Wehrlein soit exempté de tests par les médecins à la suite de son accident lors de la Race Of Champions, le pilote Sauber a de quoi faire et tient à combler cette lacune comme il peut.

« Quand je ne donne pas d´interview, je suis dans le garage et j´écoute à la radio tout ce qu´il se passe » nous explique l´Allemand.

« Je veux recevoir le plus d´informations possible, car il y a pour moi beaucoup de nouvelles choses à apprendre, sur la nouvelle équipe, sur les nouvelles voitures et sur le déroulement général. »

Rester que regarder la voiture être testée sans lui au volant est un véritable supplice.

« Bien sûr que cela fait mal de devoir regarder. J´aurais préféré m´assoir dans la voiture. Je ne suis pas en ce moment le plus patient. »

Un supplice qui pourrait prendre fin très bientôt, selon Wehrlein.

« Comme je l’ai dit, en fin de semaine, je serai examiné et la décision sera prise (de reprendre le volant ou non) à ce moment-là. »

Mais l´accident subi par le jeune pilote a eu plusieurs conséquences non négligeables.

« Il nous a fallu modifier mon programme d´entraînement, et je dois veiller à faire certains exercices correctement, pour que le dos ne souffre pas. Mais je me suis entraîné dur durant tout l´hiver et j´ai gagné en masse musculaire. »

Avant son accident, Wehrlein avait réussi à augmenter son poids de 5 kg.

« A présent, il reste encore 3 kilos. Nous avons vraiment fait beaucoup de choses, dans tous les domaines. »

Le pilote Sauber livre enfin ses premières impressions sur les nouvelles F1 et sa C36 Ferrari.

« Je trouve l´aspect des nouvelles voitures vraiment beau, chacune d´entre elles a l´air différente, et on peut voir beaucoup d´idées intéressantes. Les nouvelles voitures ont l´air très agressives avec les nouvelles règles aérodynamiques et les pneus plus larges, cela me plait. Je ne trouve pas que l´aileron soit si mauvais, du moins, sur notre voiture, il est plutôt beau. »