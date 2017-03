Lewis Hamilton est connu et reconnu pour être un coéquipier des plus coriaces. Tous les pilotes, pourtant expérimentés, qui se sont frottés à lui, ont été poussés à leurs limites et même au-delà.

Malgré tout, Pascal Wehrlein est certain qu´il n´aurait pas eu peur de ce défi.

« Quand la chance se présente, tu dois la saisir. Je l´aurais dans tous les cas acceptée. Je ne peux pas le dire comme je le voudrais, mais si quelqu´un refuse, alors c´est un… » affirme le pilote Sauber qui n´a « absolument pas pensé » au fait qu´Hamilton aurait pu ruiner sa carrière.

Au niveau pratique, impossible de vérifier les dires de l´Allemand vu que Mercedes lui a préféré Valtteri Bottas pour remplacer Nico Rosberg.

« Je savais que j´allais être un des candidats pour piloter chez Mercedes, mais je ne me suis pas focalisé sur cela. Toto Wolff m´a expliqué qu´il serait bon que j´ai plus d´expérience, qu´une année n´était pas assez, surtout que lors de la deuxième année, les pilotes font toujours des progrès. Je pense que Mercedes voulait avoir un pilote prêt et parfait. »

« Mais je ne suis pas aussi prêt que je devrais l´être, parce qu´il me manque de l´expérience » s´explique Wehrlein, qui a fait ses débuts en Formule 1 seulement l´an dernier.

Cependant, le jeune homme de 22 ans ne pense pas que de rouler avec Mercedes et de se battre pour le titre aurait été trop demandé pour lui, bien qu´il reconnaît qu´il aurait commis quelques erreurs.

« Parfois on va dans la mauvaise direction avec les réglages parce que l´expérience fait défaut. C`est normal. Avec 5 années d´expériences ou plus, on fait beaucoup moins d´erreurs. »

Le pilote reste réaliste quant à ses chances d´avoir une autre occasion de rouler chez Mercedes... en 2018 par exemple ?

« Je ne pense pas à l´année prochaine. Cette année, je vais essayer de faire le maximum avec cette équipe (Sauber) – puis nous verrons bien ce qu´il se passera l´année prochaine. Tout peut arriver. »