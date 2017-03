Pascal Wehrlein a tenu à défendre sa décision de ne pas prendre le départ du Grand Prix d’Australie.

Deux heures avant le début des essais libres 3, le communiqué de Sauber tombait comme une grande surprise : l’Allemand ne se sent pas assez en forme pour disputer, de manière compétitive, la totalité de la distance de la course, prévue demain.

En conséquence Antonio Giovinazzi l’a remplacé pour le reste du week-end.

"Nous voulons le meilleur pour l’équipe et, ce week-end, nous avons la chance de marquer des points. Cette course est assez imprévisible, la fiabilité n’est pas au top pour tout le monde. Il faut être là pour en profiter. Et si un pilote n’est pas en forme à 100%, il ne faut pas prendre de risques. Du point de vue de l’équipe, c’est le meilleur choix. J’ai pris mes responsabilités en déclarant forfait," commente Wehrlein.

Le pilote Sauber rassure également : ce n’est pas une conséquence directe de sa blessure au dos, contractée lors de la Course des Champions en janvier.

"Non c’est une conséquence indirecte : je n’ai pas pu m’entrainer physiquement autant que je l’aurais voulu, à cause de cette blessure. Je sens que je ne peux pas faire toute la course au meilleur niveau et c’est pour ça que j’ai décidé de ne pas courir."

"Je me sens bien dans la voiture, je ne la piloterais pas s’il y avait un risque pour mon dos. Maintenant, ce que je veux, c’est reprendre la voiture en Chine et ne plus m’inquiéter de mon niveau physique. Je veux pouvoir enchainer deux courses à la suite si on me le demandait. Et pour le moment je sens que ce n’est pas le cas."