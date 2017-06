Pascal Wehrlein a reconnu qu’il a été très surpris d’apprendre que Monisha Kaltenborn quittais l’équipe Sauber.

Le pilote allemand a été prévenu par l’Autrichienne en personne par téléphone, mardi.

"Dans mon travail de tous les jours, cela ne changera rien car je maximise toujours tout ce qu’on me donne à disposition. Mais, sur le plan personnel, je trouve ça dommage parce que j’étais en très bons termes avec elle. J’ai été très surpris en fait. Il n’y a eu aucun signe que ça allait se passer," déclare Wehrlein à Bakou.

"Elle m’a appelé mardi pour m’informer. Mais elle ne m’a pas donné les explications. Je ne pense pas qu’elle m’en devait de toute façon. Elle m’a juste dit qu’il y avait eu une séparation et qu’elle ne serait pas à Bakou. Nous n’avons parlé que quelques minutes."

Wehrlein ne s’inquiète pas pour le court terme.

"Tout le monde a un travail à faire et toute le monde sait ce qu’il doit faire. Du mécanicien à l’ingénieur en passant par les personnes du marketing. Les procédures ne changent pas. On ne nous demande pas notre opinion, nous sommes comme les médias, nous apprenons cela et c’est une nouvelle situation."

"Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. J’espère que l’équipe va continuer à progresser. Que nous aurons de nouvelles pièces. C’est ce que je veux, en tant que pilote."

Le communiqué de Sauber faisait aussi part d’un dément concernant un éventuel traitement de faveur de Marcus Ericsson (son sponsor et les propriétaires sont liés).

"Je n’ai pas de commentaire à faire à ce sujet. Ma relation avec Marcus est en tout cas assez normale, comme elle peut l’être entre deux équipier."