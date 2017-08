Valtteri Bottas avait une voiture qui devait lui permettre de s’assurer une place sur le podium, mais pour diverses raisons, c’est la cinquième place qu’il a décroché à l’arrivée du Grand Prix de Belgique.

"Ce week-end a été plutôt difficile," déclare le pilote Mercedes.

"Le seul point positif de cette course a été mon rythme lors du deuxième relais avec les gommes tendres. Durant ce relais, je me suis rapproché de Sebastian (Vettel) et Lewis (Hamilton). A la relance de la course, après la voiture de sécurité, j’étais encore en pneus tendres alors que les autres avaient les ultra tendres et ils étaient clairement plus rapides que moi. Je n’ai pas pu me défendre."

Valtteri Bottas n’a pas encore quitté la Belgique qu’il pense déjà à la prochaine course en Italie.

"Il est préférable de penser déjà à Monza afin d’oublier ce week-end le plus vite possible. Nous allons essayer de comprendre ce qui n’a pas bien fonctionné afin d’apprendre de nos erreurs," ajoute le Finlandais.