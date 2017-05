Jenson Button s’est montré enthousiaste à l’idée de revenir piloter à Monaco, parlant même d’une occasion rêvée pour un retour d’une course, lorsqu’il remplacera Fernando Alonso à la fin du mois pendant que l’Espagnol disputera les 500 miles d’Indianapolis.

Un avis que ne partage pas Mark Webber qui, devant le piètre niveau affiché par la McLaren, ne parvient pas à s’émouvoir de la pige effectuée par l’ancien champion du monde.

"Il n’y a pas de quoi en faire une histoire" tranche Webber, avant d’imaginer le scénario du week-end. "C’est un non-événement. Il sort des stands, il rencontre des problèmes de pression d’essence dans la première séance, se qualifie 17e et abandonne au 12e tour de la course. Un non-événement".

"Jenson est un champion du monde, il a gagné à Monaco. Il y aurait de quoi en parler s’il pouvait gagner la course, mais là il aurait simplement de la chance de marquer des points. Peu d’intérêt".

Le fait que Button refuse de participer aux essais privés de Bahreïn pour choisir uniquement du travail dans le simulateur est une preuve, selon Webber, que l’intérêt du Britannique dans cette participation est limité.

"Nous avons vu qu’il n’a pas fait d’essais à Bahreïn. Il ne prend pas cela au sérieux, il veut rester en Amérique, s’occuper de ses triathlons, et cela a été une surprise pour moi. Je pense que la première séance sera comme un réveil pour lui, je pense qu’il le fait en dilettante" insiste l’Australien.

Webber pense que Button a plutôt été un choix par défaut : "Je ne pense pas qu’il aurait été en haut de la liste, mais qui d’autre ? Il faut la superlicence et ces choses-là. Je suis en tous cas certain que Fernando ne s’en fait pas et leur a demandé de régler ce problème sans leur laisser le choix".