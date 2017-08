Mark Webber, ancien pilote de Formule 1, constate que son ancienne équipe a bien du mal à retrouver régulièrement le chemin de la victoire et des titres mondiaux.

Le premier paramètre, c’est évidemment le manque de performance du moteur Renault depuis l’arrivée de la règlementation des V6 turbo hybrides. Mais Red Bull a aussi eu sa part de responsabilité selon lui sur ces 6 premiers mois.

"Nous espérions tous de grandes choses de la part de cette voiture cette année, mais il faut bien constater qu’elle est très mal née. Il y a eu beaucoup de retard à rattraper," dit-il à propos de la RB13, supervisée pourtant par Adrian Newey.

"Ensuite avec les moteurs Renault, cela semble toujours être la même histoire. Nous n’avons pas ci, nous n’avons pas ça. Cela dure depuis 5 ans. Peut-être que Red Bull doit produire une voiture qui va une seconde plus vite que les autres (pour compenser) !"

Webber se montre aussi critique sur l’attitude de Max Verstappen.

"Les deux pilotes ont bien roulé cette année mais Max n’a pas été très solide dans la construction de ses week-ends de course. Il a fait beaucoup de sorties de piste le vendredi et le samedi, ce qui a mis de la pression sur ses mécaniciens. J’aimerais le voir sur la piste un peu plus souvent, il repousse un peu trop les limites."

"Par contre, le dimanche, il n’a pas fait une seule erreur. Il a eu beaucoup d’abandons et de problèmes de fiabilité, il a perdu beaucoup de points et ça a été dur à avaler pour lui."

La lueur d’espoir c’est (évidemment ?) son compatriote australien, Daniel Ricciardo.

"Daniel est aussi solide que toujours le dimanche, c’est le pilote le plus fiable de la Formule 1 dans le sens où vous savez qu’il sera toujours là pour signer le résultat attendu. Il tire toujours le meilleur de ce qu’on lui donne et il est difficile de voir ce qu’il aurait pu faire en plus cette année."