L´ancien pilote de F1 et d´Endurance Mark Webber tient à exprimer le respect qu´il a envers Nico Rosberg.

Pour l´Australien, le nouveau champion du monde se démarque aussi à cause de ses origines : le fait de venir d´un milieu privilégié et d´être le fils d´un champion de monde de F1 aurait pu perturber sa motivation. Mais non.

« Il y a beaucoup de pilotes, qui sont tout aussi talentueux que lui, mais qui n´ont pas la même faim de victoire » déclare-t-il à Motorsport Total.

« Et pour Nico, il aurait été facile de ne pas avoir cette faim, car il avait une belle vie. Ce n´était pas une nécessité, mais il voulait faire ses preuves et il a réussi. »

Webber se rappelle les débuts du nouveau champion du monde, en 2006.

« On pouvait voir, lors de sa première année, que la pression de la Formule 1 le secouait. Je me rappelle d´une discussion que j´ai eue avec lui à Budapest. Il a dit - tout est si intense, si imposant, tu es tout le temps en train de tout contrôler concernant ton pilotage et ta télémétrie. L´équipe veut toujours gratter encore et encore pour trouver plus de vitesse -, c´était la période de la Formule 1 où tout était concentré sur la performance pure. De nos jours, tu dois gérer beaucoup plus de choses, beaucoup plus agir sur les réglages, penser beaucoup plus à la tactique et à la gestion des pneus. Le sport a beaucoup changé du côté du pilote. »

Là où Rosberg a le plus époustouflé Webber, c´est lors de ses débuts chez Mercedes, où il a dû faire face au septuple champion du monde, Michael Schumacher, qui fut son coéquipier chez les Flèches d´Argent.

« Ce qui m´a le plus impressionné chez Nico, c´est la manière dont il a géré la situation avec Schumacher. Je ne pourrais jamais estimer à quel point Nico était affamé ni à quel point il voulait le succès. Mais j´ai le plus grand respect devant ce qu´il a réalisé, tout comme les autres pilotes : Fernando (Alonso), Jenson (Button), Lewis (Hamilton) : tous ont du respect pour ce qu´il a réussi à atteindre. Nico a démontré son envie de victoires et sa faculté de concentration. Il a été sans aucun doute l´un des pilotes en F1 les plus concentrés sur sa saison. Devant cela, il faut vraiment lui tirer notre chapeau. »