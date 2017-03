Les essais de Barcelone ont confirmé qu’il faudrait compter sur Ferrari cette saison. Jusqu’à quel point ? Mark Webber, ancien pilote Red Bull et nonuple vainqueur en Grand Prix, pense que la Scuderia peut cette année sérieusement défier Mercedes pour le titre mondial.

Pour Melbourne, Webber fait même clairement de Ferrari son favori.

« Je pense que Vettel gagnera. Les saisons précédentes, Lewis a été plus à l’aise dans la voiture, plus à l’aise qu’en ce début de saison. Par le passé, la Mercedes dominait plus à cette période de l’année. Il est difficile pour moi de choisir entre Ferrari et Mercedes, ça va être fascinant. »

« Ferrari a eu une pré-saison formidable et est en avance par rapport à ce que nous attendions d’eux »

L’Australien se fonde néanmoins sur l’expérience des précédentes années pour rappeler que la Scuderia, après des hivers encourageants, a souvent pu déchanter…

« Ferrari a été par le passé très bonne quand il s’agit de performer devant des tribunes vides, durant la pré-saison. Ensuite, la saison commence, l’influence italienne entre en jeu et ils sont rapidement paniqués et font des choses farfelues. »

Mais Webber n’oublie pas pour autant son ancienne équipe…

« Red Bull est là aussi, donc ce sera très serré. Ces trois écuries de pointe vont être à un niveau assez similaire. »

Au sein de l’écurie autrichienne, Mark Webber fait d’ailleurs particulièrement l’éloge d’un certain prodige batave…

« Verstappen est phénoménal pour son âge. Il a cette manière arrogante de prendre tous les risques pour gagner. Il est bon dans toutes les conditions. C’est comme s’il pouvait voir les choses au ralenti, et il a le temps de réagir. C’est formidable à regarder. »

Il n’y a qu’un seul « petit point d’inquiétude » autour de Red Bull pour Mark Webber : la fiabilité du moteur Renault.