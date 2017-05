Depuis qu´il a mis un point final à sa carrière de pilote en fin d´année dernière, Mark Webber n´a pas totalement disparu des sports mécaniques puisqu´il officie comme commentateur pour la télévision britannique.

L´Australien ne regrette pas sa décision d´avoir mis un terme au pilotage en compétition.

"Absolument pas. Je suis toujours très heureux de ma décision," affirme-t-il à Monaco.

"La camaraderie avec les pilotes et avec les équipes me manque un peu. La course en elle-même ne me manque pas tant que cela. Bien sûr, j´ai fait cela toute ma vie. On ne peut pas décrocher si facilement. Mais, eh ! Je suis heureux et sportivement, je n´aurais pas pu atteindre beaucoup plus. Donc il valait mieux arrêter avant que cela ne soit trop tard."

Sebastian Vettel a dernièrement parlé de son ancien coéquipier chez Red Bull, expliquant que Webber lui a dispensé il y a quelques années des conseils pour la dernière chicane du circuit de Catalunya.

"Oui, il n´était pas très bon dans ce secteur. En fait, c´était le virage parfait pour lui, mais il n´aimait pas ce dernier secteur à Barcelone. Je crois que cela vaut aussi pour la deuxième chicane à Monaco et aussi à la Rascasse. Mais c´est normal. Je veux dire, Sebastian a peu de points faibles. Il est bon dans tout. Et quand il y a de si petits points faibles… J´ai souvent gagné face à lui à Barcelone et à Monaco, ce qui était bien évidemment bon pour moi. Mais il y avait beaucoup de circuits où je n´ai pas compris comment il réussit autant. Singapour, par exemple, il y est tout simplement magique."

Il est connu que Webber et Fernando Alonso sont très amis depuis des années. L´Australien comprend tout à fait la décision du pilote McLaren de disputer l´Indy 500 plutôt que le Grand Prix de Monaco. Il paraît même que le Taureau des Asturies a invité son ami à se joindre à la compétition américaine.

"Oui, c´était lors de la course à Bahreïn. Il m´a dit que je devrais aussi un jour piloter là-bas. Et j´ai répondu ’Oui, bien sûr...’ c´était juste une plaisanterie de sa part, mais je connais bien Fernando, parfois, il pense réellement ce genre de choses."

"Je n´ai pas besoin de le faire. Cela me suffit de regarder Fernando piloter là-bas, voir comment il se défend. J´ai un immense respect pour tous les pilotes de l´Indy 500. J´ai toujours adoré regarder l´Indy 500 lorsque j´étais jeune. Regarder la Formule 1 et l´Indy 500 c´était super."

"Pour lui, Monaco cette année n´est pas important. Arracher quelques points avec McLaren n´est pas vraiment précieux pour lui."

"Au niveau du championnat, McLaren est seulement devant Sauber. Qui cela intéresse ? Fernando est un champion du monde, qui veut gagner Monaco. S´il avait eu la chance de le faire, il n´aurait pas laissé de côté Monaco. Mais il doit réfléchir durant le prochain hiver, ce qu´il pourrait faire d´autre si jamais la McLaren n´est pas rapide. Avec l´Indy 500, il commence quelque chose d´autre. Peut-être s´est-il mis dans la tête de se chercher un nouveau défi – et il veut gagner la triple couronne."