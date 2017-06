Max Verstappen est probablement un des compétiteurs les plus malchanceux depuis le début de la saison. Le pilote Red Bull enchaîne les problèmes de fiabilité course après course – il n’a pas vu le drapeau à damiers lors de quatre des six dernières épreuves. Encore une fois à Bakou, dimanche dernier, c’est son unité de puissance Renault qui l’a lâché…

Pourtant, Mark Webber, lui-même ancien vice-champion du monde avec Red Bull, pense que Max Verstappen sortira plus fort de cette passe difficile.

« Il est toujours très jeune. Il ne sait pas encore combien de choses il lui reste à apprendre, ce qui est effrayant. »

« Il doit encore assembler toutes les pièces de son puzzle. La seule manière pour lui d’y arriver, c’est de jeter des œufs contre un mur [pour se calmer, NDLR] et de retourner sur un Grand Prix, ce qu’il fait actuellement. »

Mark Webber a-t-il des conseils à donner pour que Max Verstappen progresse encore plus vite cette saison ?

« Il aime faire l’extérieur au virage 1, c’est un peu un dépassement du genre de Fernando Alonso, qui a payé à Montréal, mais pas à Barcelone, où il est allé trop au large. Donc il y a certaines choses sur lesquelles il devra se pencher, pour voir comment bien les gérer. »

« Mais c’est un talent phénoménal, et il est en feu en ce moment. »