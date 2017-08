Ancien rival des deux pilotes qui sont actuellement en lutte pour le championnat, Mark Webber est un observateur privilégié de cette saison 2017 qui nous offre pour la première fois depuis 2012 une bataille serrée entre des pilotes de deux équipes.

"Tant Lewis que Seb ont été très bons cette année, et Lewis a été particulièrement fort en qualifications. Il est le meilleur sur un tour depuis Senna, il est très spécial le samedi" explique Webber au sujet de Hamilton.

"Je pense qu’il peut être battu par deux ou trois gars sur la grille, Seb et Fernando et peut-être un ou deux autres gars. Il est au sommet de sa carrière, son appétit et sa passion sont au maximum et il aime se mettre un peu de pression, aller au combat et réussir. Il adore cela et on dirait que ça fait ressortir ce qu’il a de meilleur".

Bien évidemment, Webber connaît encore mieux le rival de Hamilton cette saison, Sebastian Vettel, pour avoir fait équipe avec lui durant cinq saisons. Les deux hommes ont eu de grands moments de conflit, d’autres bien plus simples, mais l’Australien a désormais du respect pour son ancien équipier.

"Bakou a été très tendu, notamment avec cette relance, et il y a eu quelques jeux d’esprit ce jour-là, ce qui était normal. Il a eu un petit moment de faiblesse quand il a décidé de se porter à hauteur de Lewis et d’aller au contact. Ce n’était pas idéal et ça n’a pas été une belle image, et je suis sûr qu’il le regrette. Mais au final, ce n’était pas si dangereux, c’était juste un exemple à ne pas donner. Il y a plus de danger à traverser la route en Italie qu’à faire ce qu’il a fait" s’amuse Webber.

"Je pense que Ferrari a fait du très bon travail cette année, ils ont fait un grand pas en avant sur le côté opérationnel. La performance est présente sur de nombreux circuits et la voiture ne semble pas très sensible aux variations de températures. Kimi a l’air d’aimer ces règles alors qu’il n’aimait pas le règlement précédent, et c’est génial pour Ferrari d’avoir deux pilotes aussi rapides. Peuvent-ils garder ce niveau jusqu’à la fin de l’année ? Je le pense".

Webber a aussi pu constater les débuts de Valtteri Bottas chez Mercedes, dont beaucoup d’observateurs attendaient qu’il souffre. Le Finlandais a profité de la stabilité de l’environnement offert par Mercedes pour bien aborder sa première saison dans une équipe de pointe.

"Sa saison est bonne, dans un nouvel environnement et une nouvelle équipe. Lewis n’est pas un ange quand il s’agit de tester les limites du fonctionnement de son équipe qu’il essaie de faire tourner autour de lui, et il a raison car il faut être égoïste. Valtteri a fait du très bon travail, il a perdu beaucoup de points à Barcelone mais il est très rapide et il y aurait eu beaucoup d’occasion de se rater pour lui, ce qu’il n’a pas fait".

"Il a été atomisé à Bahreïn quand Seb et Lewis ont mis 30 à 40 secondes à tout le monde, mais il a été magique en Russie et a tout raflé. Je suis très intéressé de voir comment il va se comporter dans la deuxième partie de saison. Il y a de nombreux circuits et de longs voyages, c’est différent quand on le vit depuis l’avant du peloton mais il est très bon mentalement".

Enfin, Webber a un mot pour l’un de ses amis du paddock, Fernando Alonso, dont l’équipe navigue en fond de classement : "C’est très dommage pour la Formule 1, très dommage pour Honda et également pour McLaren. Ils se sont armés, ont rapatrié Fernando et attendent que les moteurs donnent tout ce qu’ils ont, mais ce n’est pas le cas. Il se mord les lèvres depuis deux ans et ne peut pas mieux piloter. Son niveau est incroyable et en course, il est certainement le meilleur. C’est ce qui est frustrant".