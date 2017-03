En dépit d’essais hivernaux en deçà des espérances et marqués par des problèmes mécaniques liés au moteur Renault, Mark Webber ne s’inquiète pas trop pour son ancienne équipe, dont il assure qu’elle n’a jamais cherché la performance avant le début de la saison.

« Red Bull ne cherche jamais à fanfaronner quand les tribunes sont vides » explique l’Australien. « C’est typique de Red Bull, je ne tire jamais de conclusions de leurs essais hivernaux. La quantité de roulage n’était pas suffisante, on peut le dire, mais on ne peut rien avancer au niveau des performances ».

« Il leur faut faire un gros travail sur l’aérodynamique pour rattraper le léger déficit moteur face aux Ferrari et Mercedes. On en saura vraiment plus quand on verra si le travail effectué suffit à occuper la première ligne au départ et à remporter la course ».

Webber a reconnu, comme de nombreux observateurs, que Ferrari avait fait du très bon travail durant l’hiver, pour venir signer les deux meilleures performances de ces essais hivernaux : « Ferrari a été une très bonne surprise, même s’ils ont sûrement essayé d’impressionner, ils semblent très bons sur le plan opérationnel ».

« Ce n’est pas le plus intéressant à discuter mais c’est la clé pour marquer de nombreux points, et ils semblent solides sur ce plan. Ils semblent au niveau de Mercedes du point de vue de la fiabilité et ça en dit long sur le travail accompli ».