Fernando Alonso croupit actuellement en fond de grille en F1. Le pilote espagnol devrait encore partir dernier à Bakou, en raison de nouvelles pénalités moteur. La situation est particulièrement rageante pour le double champion du monde, qui ne peut exprimer un talent toujours indéniable, comme sa performance aux 500 Miles d’Indianapolis l’a prouvé.

Mark Webber trouve lui aussi que Fernando Alonso est en train de gâcher son talent et ne mérite absolument pas sa situation actuelle. L’ancien pilote Red Bull a du mal à y croire…

« C’est un gâchis total et c’est absolument grotesque de le voir en fond de grille, au volant d’une voiture qui n’est pas compétitive. »

« Il est toujours dans une situation où il conduit de manière phénoménale. Je pense que sa valeur n’a jamais été aussi haute, avec ce qu’il a fait aux 500 Miles d’Indianapolis, avec ce qu’il a fait parfois dans cette McLaren – Stoffel Vandoorne, je crois qu’il ne comprend pas ce qui lui arrive. J’ai aussi entendu des choses incroyables à propos de sa performance impressionnante aux 500 Miles d’Indianapolis. Gil de Ferran [le mentor d’Alonso pour cette course], et je connais bien Gil, a simplement dit qu’il avait appris et conduit de manière exceptionnelle. »

Fernando Alonso devrait-il quitter McLaren dès la fin de cette saison et arrêter les frais ? Mark Webber préfère temporiser avant de donner une réponse définitive.

« Voyons le moteur qu’aura McLaren l’an prochain. S’ils peuvent retenir Alonso pendant l’hiver, et le convaincre qu’ils vont gagner l’an prochain... Mais même si McLaren a un moteur Mercedes, le moteur ne sera toujours pas exactement le même que pour les Flèches d’Argent, n’est-ce pas ? »