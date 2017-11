Brendon Hartley devrait finalement avoir sa chance de faire une saison complète en Formule 1.

S’il continue de cette façon lors des deux prochaines courses, le Néo-Zélandais de 27 ans devrait être retenu par Helmut Marko et Toro Rosso pour former un duo avec Pierre Gasly en 2018.

Cela réjouit Mark Webber, l’un de ses anciens équipiers dans le programme Porsche en Endurance. Ils ont couru ensemble pendant 3 saisons et ont remporté le titre de champions du monde en 2015 avec Timo Bernhard.

"C’est une chance incroyable qui s’est présentée à Brendon, c’est certain," reconnait l’ancien pilote de F1.

"C’est le rêve de n’importe quel pilote de pouvoir courir en Formule 1. La plus grande qualité que tout le monde a pu voir chez lui, c’est qu’il n’a pas abandonné ce rêve. Il n’a rien lâché même quand Red Bull s’est séparé de lui en 2010. Il a encaissé le coup, a admis qu’il n’était pas prêt pour la F1. Mais il a poursuivi ses efforts."

"Il a eu deux coups de téléphone fantastiques dans sa carrière après ça : l’un de la part de Porsche et ensuite celui qu’il a eu de la part de Toro Rosso, il y a quelques semaines."

"Selon moi, il mérite qu’on lui donne sa chance sur une saison. Oui, c’est un peu tard, il est plus âgé que les jeunes qui arrivent en F1. Mais c’est toujours un peu comme ça pour nous, les Australiens et les Néo-Zélandais. Ils mettent plus de temps à nous remarquer dans cette partie du monde. Et nous avons beaucoup moins de soutiens de la part des fédérations et moins d’argent des sponsors."